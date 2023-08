La p’tite céramique de l’été Villaines-les-Rochers, 24 août 2023, Villaines-les-Rochers.

Villaines-les-Rochers,Indre-et-Loire

Ateliers de découverte de la céramique, animés par Anne François, céramiste à Villaines-les-Rochers. Venez créer de vos propres mains clochette, coupelle, bougeoir-oiseau, photophore… Nous aborderons les différentes techniques de base du modelage avec des matières locales.

Jeudi 2023-08-24 14:30:00 fin : 2023-08-24 15:30:00. 12 EUR.

Villaines-les-Rochers 37190 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire



Ceramic discovery workshops led by Anne François, a ceramist based in Villaines-les-Rochers. Come and create with your own hands a bell, a dish, a bird candlestick, a candle jar… We’ll cover the various basic modeling techniques using local materials

Talleres de descubrimiento de la cerámica dirigidos por Anne François, ceramista de Villaines-les-Rochers. Venga a crear con sus propias manos una campana, un plato, un candelabro de pájaro, un portavelas… Abordaremos las distintas técnicas básicas de modelado utilizando materiales locales

Workshops zur Entdeckung der Keramik, geleitet von Anne François, Keramikerin in Villaines-les-Rochers. Schaffen Sie mit Ihren eigenen Händen Glöckchen, Schalen, Kerzenhalter-Vögel, Windlichter… Wir werden die verschiedenen Grundtechniken des Modellierens mit lokalen Materialien behandeln

