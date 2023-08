Les p’tits tressages de l’été Villaines-les-Rochers, 23 août 2023, Villaines-les-Rochers.

Villaines-les-Rochers,Indre-et-Loire

Ateliers de découverte de la vannerie, animés par Christine Vincent de l’atelier « Plume et Brin d’osier ». Atelier et entrée du musée..

Mercredi 2023-08-23 14:00:00 fin : 2023-08-23 18:00:00. 14 EUR.

Villaines-les-Rochers 37190 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire



Basketry discovery workshops, led by Christine Vincent of the « Plume et Brin d’osier » workshop. Workshop and museum entrance.

Talleres de descubrimiento de la cestería, dirigidos por Christine Vincent, del taller « Plume et Brin d’osier ». Entrada al taller y al museo.

Workshops zur Entdeckung der Korbflechterei, geleitet von Christine Vincent aus dem Atelier « Plume et Brin d’osier ». Atelier und Museumseingang.

