14ème édition : Journées « Découverte des Troglos » 24 rue des Caves Fortes, 10 juin 2023, Villaines-les-Rochers.

Découverte d’un village troglodytique : les habitants ouvrent les portes de leurs habitations, gîtes,… Présentation des méthodes d’entretien du rocher et du coteau. Activités artisanales et artistiques en troglo. Exposition de photos. Voyage par visionneuse en troglos..

Samedi 2023-06-10 à 14:00:00 ; fin : 2023-06-10 18:00:00. .

24 rue des Caves Fortes

Villaines-les-Rochers 37190 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire



Discovery of a troglodytic village: the inhabitants open the doors of their houses, cottages,… Presentation of the maintenance methods of the rock and the hillside. Artisanal and artistic activities in troglo. Exhibition of photos. Travel by viewer in troglos.

Descubrimiento de un pueblo troglodita: los habitantes abren las puertas de sus casas, cabañas,… Presentación de los métodos de mantenimiento de la roca y la ladera. Actividades artísticas y artesanales trogloditas. Exposición fotográfica. Viaje del espectador en troglos.

Entdeckung eines Höhlendorfes: Die Bewohner öffnen die Türen zu ihren Wohnungen, Unterkünften,… Vorstellung der Methoden zur Pflege des Felsens und der Hänge. Handwerkliche und künstlerische Aktivitäten in Troglo. Ausstellung von Fotos. Reise per Troglo-Betrachter.

