Conseil de Fabrique, 21 mai 2023, Villaines-les-Rochers.

Dans le cadre des journées de la pélerie, le Centre d’Art autour de l’osier – Ateliers MH Métézeau accueille le Conseil de Fabrique : chacun apporte son grain de sel au laboratoire de fabrications sous la houlette d’Elodie Château et M Hélène Métézeau: Confection de coiffes à partir d’anneaux ..

Dimanche 2023-05-21 à 15:00:00 ; fin : 2023-05-21 17:00:00. 12 EUR.

Villaines-les-Rochers 37190 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire



Within the framework of the days of the pelting, the Art Center around the wicker – Workshops MH Métézeau accomodates the Council of Factory: each one brings its grain of salt to the laboratory of fabrications under the houlette of Elodie Château and M Hélène Métézeau: Manufacture of headgear starting from rings.

En el marco de las Jornadas de la Peletería, el Centre d’Art autour de l’osier – Ateliers MH Métézeau acoge al Conseil de Fabrique: cada uno aporta su grano de sal al laboratorio de producción bajo la dirección de Elodie Château y M Hélène Métézeau: Confección de tocados a partir de anillas.

Im Rahmen der Pilgertage empfängt das Centre d’Art autour de l’osier – Ateliers MH Métézeau den Conseil de Fabrique (Rat der Fabrik): Jeder bringt sein Salzkorn in das Herstellungslabor unter der Leitung von Elodie Château und M Hélène Métézeau ein: Anfertigung von Kopfbedeckungen aus Ringen.

Mise à jour le 2023-04-12 par Azay-Chinon Val de Loire Tourisme