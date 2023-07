CINÉMA DE PLEIN AIR – RAOUL TABURIN Villaines-la-Juhel, 19 août 2023, Villaines-la-Juhel.

Villaines-la-Juhel,Mayenne

Du 30 juin au 8 sept, Atmosphères 53 vous proposent des nombreuses séances gratuites de cinéma en plein air. N’hésitez pas à prendre plaid et transat pour une projection relax !.

2023-08-19 fin : 2023-08-19 23:00:00. .

Villaines-la-Juhel 53700 Mayenne Pays de la Loire



From June 30 to Sept. 8, Atmosphères 53 is offering a number of free outdoor cinema screenings. Don’t hesitate to bring your plaid and deckchair for a relaxing screening!

Del 30 de junio al 8 de septiembre, Atmosphères 53 ofrece varias proyecciones gratuitas de cine al aire libre. No dude en traer su manta y su tumbona para disfrutar de una proyección relajante

Vom 30. Juni bis zum 8. September bietet Ihnen Atmosphères 53 zahlreiche kostenlose Filmvorführungen unter freiem Himmel an. Zögern Sie nicht, Plaid und Liegestuhl für eine entspannte Filmvorführung einzupacken!

