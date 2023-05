BALADE GREETERS : L’APPEL DE LA FORÊT Le Belvédère, 13 juillet 2023, Villaines-la-Carelle.

Outre le patrimoine, Yvette est très attachée à son environnement naturel et la forêt de Perseigne est un beau terrain de découverte..

2023-07-13 à ; fin : 2023-07-13 12:00:00. .

Le Belvédère

Villaines-la-Carelle 72600 Sarthe Pays de la Loire



In addition to her heritage, Yvette is very attached to her natural environment and the forest of Perseigne is a beautiful place to discover.

Además de su patrimonio, Yvette está muy apegada a su entorno natural y el bosque de Perseigne es un gran lugar por descubrir.

Neben dem Kulturerbe ist Yvette auch ihre natürliche Umgebung sehr wichtig, und der Wald von Perseigne ist ein schönes Terrain für Entdeckungen.

