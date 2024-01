RONDE DE PERSEIGNE 2024 – 10ÈME ÉDITION Villaines-la-Carelle, dimanche 7 avril 2024.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-07 08:00:00

fin : 2024-04-07 16:00:00

Vtt, trail ou marche dans notre jolie Forêt de Perseigne !

Au choix Rando vtt, trail et marche 100% en forêt de Perseigne

Mode découverte 10 et 15km (4€)

Autre option créez votre circuit de 25 à 60km (7€)

Départ libre de 8h à 10h

Plus d’infos au 06 09 81 30 88

Et sur http://vttaventures72.blogspot.com/

Villaines-la-Carelle 72600 Sarthe Pays de la Loire



