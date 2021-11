Villages Illuminés dans le Bocage® Domfront en Poiraie, 1 décembre 2021, Domfront en Poiraie.

Villages Illuminés dans le Bocage® Villages illuminés Domfront Domfront en Poiraie

2021-12-01 17:30:00 17:30:00 – 2022-01-02 23:00:00 23:00:00 Villages illuminés Domfront

Domfront en Poiraie Orne Domfront en Poiraie

Le bocage normand se parera de ses plus beaux habits de lumière pour la joie des plus grands et des plus petits. A pied, en voiture ou en car, tous les moyens sont bons pour découvrir cet événement unique qui fait du bocage normand l’épicentre des fêtes de Noël.

Grande féérie de la lumière de Noël et créations personnelles et collectives de structures lumineuses pour la féerie de Noël dans tous les villages participants au concours des villages illuminés®.

C’est tous les soirs et c’est gratuit!

+33 2 33 38 53 97 http://www.villagesillumines.fr/

dernière mise à jour : 2021-11-15 par OT de Pays de Domfront