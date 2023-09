Exposition de La Grande Lessive Villages de Terre d’Auge Pont-l’Évêque, 19 septembre 2023, Pont-l'Évêque.

Pont-l’Évêque,Calvados

Admirez les travaux des écoliers de Terre d’Auge.

Affichés au bout d’épingles à linge tels des jolis draps, vous pourrez découvrir les talents de nos jeunes artistes en herbe..

Vendredi 2023-09-19 fin : 2023-10-19 . .

Villages de Terre d’Auge

Pont-l’Évêque 14130 Calvados Normandie



Admire the work of Terre d’Auge schoolchildren.

Displayed at the end of clothespins like pretty sheets, you can discover the talents of our budding young artists.

Admire el trabajo de los escolares de Terre d’Auge.

Expuestos al final de pinzas de la ropa como bonitas sábanas, podrás descubrir el talento de nuestros jóvenes artistas en ciernes.

Bewundern Sie die Arbeiten der Schulkinder von Terre d’Auge.

Wie hübsche Bettlaken an Wäscheklammern aufgehängt, können Sie die Talente unserer jungen Nachwuchskünstler entdecken.

