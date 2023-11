7ème Rallye de Pont-l’Évêque Villages de Coquainvilliers, Saint-Hymer, Le Torquesne et Pierrefitte-en-Auge Pont-l’Évêque, 2 décembre 2023, Pont-l'Évêque.

Pont-l’Évêque,Calvados

1er Rallye de Pont l’Évêque VHC

Le Rallye comportera 2 épreuves spéciales à parcourir 3 fois, sur les communes de Coquainvilliers, Saint-Hymer, Le Torquesne et Pierrefitte en Auge.

L’épreuve est ouverte au voiture moderne et VHC avec un maximum de 150 concurrents

Le parc fermé se situera sur la place du marché couvert dans le centre ville de Pont L’Evêque.

Les vérifications administratives et techniques se dérouleront au garage LESNIS.

Le parc d’assistance se trouvera dans la zone artisanale De Launay ainsi que sur le parking de l’Intermarché.

Limité à 150 concurrents (135 modernes / 15 VHC)

Au delà, une liste d’attente sera établie par ordre de réception des engagements.

Feuille d’engagement et tarif identique pour les équipages modernes et VHC..

Samedi 2023-12-02 fin : 2023-12-03 . .

Villages de Coquainvilliers, Saint-Hymer, Le Torquesne et Pierrefitte-en-Auge

Pont-l’Évêque 14130 Calvados Normandie



1st Rallye de Pont l?Évêque VHC

The Rallye will comprise 2 special stages to be run 3 times, in the communes of Coquainvilliers, Saint-Hymer, Le Torquesne and Pierrefitte en Auge.

The event is open to modern and VHC cars, with a maximum of 150 competitors

The closed park will be located on the covered market square in the center of Pont L?Evêque.

Administrative and technical scrutineering will take place at the LESNIS garage.

The service park will be located in the De Launay industrial estate, as well as in the Intermarché parking lot.

Limited to 150 competitors (135 modern / 15 VHC)

Beyond that number, a waiting list will be drawn up in order of receipt of entries.

Entry form and fees identical for modern and VHC crews.

El Rallye incluirá 2 etapas especiales que se correrán 3 veces, en las comunas de Coquainvilliers, Saint-Hymer, Le Torquesne y Pierrefitte en Auge.

El evento está abierto a coches modernos y VHC con un máximo de 150 competidores

El parque cerrado estará situado en la plaza cubierta del mercado del centro de la ciudad de Pont L’Evêque.

Las verificaciones administrativas y técnicas tendrán lugar en el garaje LESNIS.

El parque de servicio estará situado en el polígono industrial De Launay y en el aparcamiento Intermarché.

Limitado a 150 competidores (135 modernos / 15 VHC)

A partir de este número, se establecerá una lista de espera por orden de recepción de las inscripciones.

Formulario de inscripción y precio idénticos para las tripulaciones modernas y VHC.

1. Rallye von Pont l’Évêque VHC

Die Rallye umfasst zwei Wertungsprüfungen, die dreimal durch die Gemeinden Coquainvilliers, Saint-Hymer, Le Torquesne und Pierrefitte en Auge zu absolvieren sind.

Die Veranstaltung ist offen für moderne Fahrzeuge und VHC mit einem Maximum von 150 Teilnehmern

Der geschlossene Park befindet sich auf dem Platz der Markthalle im Stadtzentrum von Pont L’Evêque.

Die administrative und technische Abnahme findet in der Garage LESNIS statt.

Der Servicepark befindet sich in der Zone artisanale De Launay sowie auf dem Parkplatz des Intermarché.

Begrenzt auf 150 Teilnehmer (135 modern / 15 VHC)

Bei mehr Teilnehmern wird eine Warteliste in der Reihenfolge des Eingangs der Nennungen erstellt.

Nennungsformular und Preis sind für moderne und VHC-Teams identisch.

