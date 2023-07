VILLAGES D’AVENTURES du 17 au 21 juillet à l’Argonne VILLAGES D’AVENTURES Orléans, 17 juillet 2023, Orléans.

VILLAGES D’AVENTURES du 17 au 21 juillet à l’Argonne 17 – 21 juillet VILLAGES D’AVENTURES Accès libre et gratuit

Voilà l’été, voilà l’été… et les Villages d’Aventures s’installent dans les quartiers ! Pour cette deuxième édition, organisée par la mairie d’Orléans et ses partenaires, le programme d’animations s’annonce riche et varié. Ainsi, à partir du vendredi 7 juillet jusqu’au vendredi 28 juillet, enfants, adolescents, familles vont pouvoir profiter, gratuitement, de nombreuses activités sportives, culturelles, ludiques, manuelles, de loisirs… ainsi que de temps festifs, concerts et spectacles.

VILLAGES D’AVENTURES 73 BD MARIE STUART 45000 ORLEANS Orléans 45000 Loiret Centre-Val de Loire [{« type »: « phone », « value »: « 06 64 58 93 45 »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-07-17T16:00:00+02:00 – 2023-07-17T20:00:00+02:00

2023-07-21T16:00:00+02:00 – 2023-07-21T22:00:00+02:00

animations ateliers