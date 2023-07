ATELIER PARENT-ENFANT DE PÂTE A SEL VILLAGES D’AVENTURES Orléans Catégories d’Évènement: Loiret

Orléans ATELIER PARENT-ENFANT DE PÂTE A SEL VILLAGES D’AVENTURES Orléans, 11 juillet 2023, Orléans. ATELIER PARENT-ENFANT DE PÂTE A SEL Mardi 11 juillet, 16h00 VILLAGES D’AVENTURES Gratuit Dans le cadre du carrefour des parents. VILLAGES D’AVENTURES PLACE MINOUFLET 45100 ORLEANS LA SOURCE Orléans 45100 Loiret Centre-Val de Loire [{« link »: « https://www.orleans-metropole.fr/solidarite/prevention-reussite/carrefour-des-parents »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-07-11T16:00:00+02:00 – 2023-07-11T18:30:00+02:00

2023-07-11T16:00:00+02:00 – 2023-07-11T18:30:00+02:00 anonyme gratuit Détails Catégories d’Évènement: Loiret, Orléans Autres Lieu VILLAGES D'AVENTURES Adresse PLACE MINOUFLET 45100 ORLEANS LA SOURCE Ville Orléans Departement Loiret Age min 2 Age max 99 Lieu Ville VILLAGES D'AVENTURES Orléans

VILLAGES D'AVENTURES Orléans Loiret https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/orleans/