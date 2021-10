Villagers @ la Gaîté Lyrique La Gaîté Lyrique, 11 janvier 2022, Paris.

Date et horaire exacts : Le mardi 11 janvier 2022

de 19h30 à 22h

payant

Villagers en concert à la Gaîté Lyrique !

C’est son dernier album Fever Dreams (Domino) que le groupe défendra sur scène…

Avec ce cinquième album, le groupe mené par Conor O’Brien recherche l’évasion, une quête nécessaire en ce moment. Fever Dreams la poursuit avec un effet hypnotique, tout en fonctionnant comme tous les meilleurs disques : il vous transporte, il vous prend là où vous êtes et vous dépose ailleurs. Conor O’Brien explique, à propos de la genèse de Fever Dreams : “J’avais envie d’écrire quelque chose qui soit aussi généreux pour l’auditeur que pour moi-même. Parfois, les états les plus délirants peuvent entraîner les rêves les plus extatiques et euphoriques.”.

Fever Dreams fait suite à The Art Of Pretending To Swim, Darling Arithmetic, {Awayland} et Becoming A Jackal. Conor O’Brien a également une série de récompenses à son actif, dont deux Ivor Novello Awards, deux nominations au Mercury Music Prize et a déjà remporté un Ireland’s Choice Music Prize. Par ailleurs, la musique de Villagers a figuré dans la série Normal People de BBC/Hulu et sa session Spotify de “Nothing Arrived” a atteint plus de 165 millions de streams.

La Gaîté Lyrique 3 bis Rue Papin Paris 75003

3, 4 : Réaumur – Sébastopol (134m) 3, 11 : Arts et Métiers (247m)



Contact : La Gaîté Lyrique 0 https://gaite-lyrique.net/ https://www.facebook.com/gaitelyrique https://twitter.com/gaitelyrique

