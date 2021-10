Village Zéro déchet Le Kiwi (ex-Centre culturel), 27 novembre 2021, Ramonville-Saint-Agne.

Village Zéro déchet

Le Kiwi (ex-Centre culturel), le samedi 27 novembre à 14:00

De multiples ateliers et animations seront proposés : sensibilisation à l’alimentation locale et saine, présentation du groupement d’achat le Grochat, fabrication de produits naturels, présentation d’un lombricomposteur connecté, découverte des matériaux de construction, ateliers de bricolage, couture, alternatives zéro déchet, solutions pour lutter contre les perturbateurs endocriniens, etc. **ET AUSSI DU 22 AU 27 NOV.** **Au Kiwi toute la semaine** **EXPOSITION ET SI…** Le monde d’après ne ressemblait pas au monde d’avant ? Alternatiba a proposé à 60 intellectuel·les et artistes de dessiner ce que pourrait être ce « monde d’après ». **25 nov à 18 h 30** **RENCONTRE AVEC GAËL LE ROUX** Les plastiques Principalement produits à partir de pétrole, les plastiques sont partout. Échangez avec le directeur de recherche au CNRS, sur l’histoire des plastiques, leur devenir dans l’environnement et leurs impacts sur les écosystèmes, en particulier ceux de montagne. De 12 à 99 ans | Entrée libre | 1 h **27 nov. à 18 h** **CRASH TERRE / Cie KL** Savant mélange entre conférence, slam et clown, ce spectacle engagé offre autant d’émerveillement par les performances circassiennes que de réflexion par les sujets abordés. De 8 à 99 ans | Entrée libre sur réservation | 40 min **27 nov. et 1er déc. de 10h à 17h** **BRADERIE DE LA MÉDIATHÈQUE** Grande braderie de documents sonore et livres sortis des rayons pour leur offrir une seconde vie.

Dans le cadre de la semaine européenne de réduction des déchets, réduisez votre empreinte carbone et écologique en adoptant les bons gestes !

