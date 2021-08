Village Zen Niederbronn-les-Bains, 18 septembre 2021, Niederbronn-les-Bains.

Village Zen 2021-09-18 – 2021-09-19

Niederbronn-les-Bains Bas-Rhin

A l’occasion du week-end mondial du bien-être, retrouvez commerçants et professionnels du bien-être au Village Zen installé dans le parc du mini-golf. Massages, réflexologie faciale et plantaire, soins du visage, kinésiologie, méditation, sylvothérapie, symbionie, dégustations, circuit training pour les petits et les grands… De nombreuses animations et activités y sont proposées pour prendre soin de soi !

+33 3 88 80 89 89

