Pirou Manche Reconstitution artisanat et vie quotidienne des époques vikings, alimentation, jeux, fabrication outils, sculpture bois, travail autour de la laine, tissage ainsi que des activités d’époques plus tardives,

Simulation de combat Samedi et dimanche à 14 h 15, conférence sur Rollon 15h30.

Simulation de combat Samedi et dimanche à… accueil@chateau-pirou.fr +33 2 33 46 34 71 http://www.chateau-pirou.fr/ Reconstitution artisanat et vie quotidienne des époques vikings, alimentation, jeux, fabrication outils, sculpture bois, travail autour de la laine, tissage ainsi que des activités d’époques plus tardives,

