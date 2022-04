Village Viking et Normand

Village Viking et Normand, 30 juillet 2022, . Village Viking et Normand

2022-07-30 10:00:00 10:00:00 – 2022-07-30 18:30:00 18:30:00 8e édition.

Samedi : de 10h à 18h30.

Dimanche : de 13h à 18h30.

A l’occasion de la Saint-Olaf (Roi Viking évangélisateur de la Norvège) les vikings seront à l’honneur à l’abbaye. Accès marché et visite libre de l’Abbaye : 4€/enfant (7>17 ans) –… dernière mise à jour : 2022-04-24 par

Détails Autres Lieu Adresse lieuville