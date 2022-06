VILLAGE VÉLO MADINE Heudicourt-sous-les-Côtes Heudicourt-sous-les-Côtes Catégories d’évènement: Heudicourt-sous-les-Côtes

Meuse

VILLAGE VÉLO MADINE Heudicourt-sous-les-Côtes, 10 juillet 2022

Lac de Madine Heudicourt-sous-les-Côtes Meuse

2022-07-10 10:00:00 10:00:00 – 2022-07-10 17:00:00 17:00:00

Lac de Madine Entrée 2

Heudicourt-sous-les-Côtes

Meuse Grande manifestation autour du vélo sur le site de Madine 2 à Heudicourt-sous-les-Côtes avec au programme :

– Expositions

– Tests VAE

– Voyage à vélo

– Vélos Cargo

– Réparation de cycles

divotourbiking@gmail.com +33 6 26 55 03 01 http://www.divotourbiking.com/

Détails Catégories d'évènement: Heudicourt-sous-les-Côtes, Meuse
Lieu Heudicourt-sous-les-Côtes
Adresse Lac de Madine Entrée 2
Ville Heudicourt-sous-les-Côtes
Departement Meuse

VILLAGE VÉLO MADINE Heudicourt-sous-les-Côtes 2022-07-10

Heudicourt-sous-les-Côtes Meuse