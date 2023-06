Le Chapiteau d’été du centre social Mandela Village Vacances Vallée de l’Orge COSEC Saint-Michel-sur-Orge Saint-Michel-sur-Orge Catégories d’Évènement: Essonne

Saint-Michel-sur-Orge Le Chapiteau d’été du centre social Mandela Village Vacances Vallée de l’Orge COSEC Saint-Michel-sur-Orge, 7 août 2023, Saint-Michel-sur-Orge. Le Chapiteau d’été du centre social Mandela 7 – 11 août Village Vacances Vallée de l’Orge COSEC Le Cirque Ovale et le centre social Nelson Mandela de Saint-Michel-sur-Orge font leur cirque sous le chapiteau d’été implanté au coeur de la vallée de l’Orge et proposent :

Des Ateliers d’initiation aux arts du cirque • Un Stage de création suivi d’une restituion « Le Cabaret des familles » • Un Espace acrobatique en direction des jeunes • L’atelier Spectaculaire en direction de la petite enfance • Le Cabaret CéKOIDON pour une soirée intergénérationnelle Village Vacances Vallée de l’Orge COSEC rue de Montlhéry 91240 Saint-Michel-sur-Orge Saint-Michel-sur-Orge 91240 Essonne Île-de-France 01 69 25 40 20 https://cirque-ovale.fr Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-08-07T14:30:00+02:00 – 2023-08-07T18:00:00+02:00

2023-08-11T20:30:00+02:00 – 2023-08-11T22:00:00+02:00 ©Illustrations : Sébastien Lurcel / Graphisme : Céline Cardarelli Détails Catégories d’Évènement: Essonne, Saint-Michel-sur-Orge Autres Lieu Village Vacances Vallée de l'Orge COSEC Adresse rue de Montlhéry 91240 Saint-Michel-sur-Orge Ville Saint-Michel-sur-Orge Departement Essonne Lieu Ville Village Vacances Vallée de l'Orge COSEC Saint-Michel-sur-Orge

Village Vacances Vallée de l'Orge COSEC Saint-Michel-sur-Orge Essonne https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/saint-michel-sur-orge/

Le Chapiteau d’été du centre social Mandela Village Vacances Vallée de l’Orge COSEC Saint-Michel-sur-Orge 2023-08-07 was last modified: by Le Chapiteau d’été du centre social Mandela Village Vacances Vallée de l’Orge COSEC Saint-Michel-sur-Orge Village Vacances Vallée de l'Orge COSEC Saint-Michel-sur-Orge 7 août 2023