Rouvrir le Monde avec Sarah Netter au village vacances ULVF Les Résidences du Colombier, Fréjus

Pratiques textiles, pratiques vivantes

Pourquoi et comment les textiles nous permettent d’(inter)agir socialement et politiquement pour soi et avec les autres. J’envisage les pratiques textiles comme pratiques vivantes d’autodétermination politique (personnelle et collective), de fluidité, de dé/construction des identités, propices à l’autofiction-théorie. Quels sont les stéréotypes et hiérarchies de valeurs associées à des textures, des imprimés, des styles, certaines coiffures ou maquillages, et comment les déconstruire ensemble pour lutter contre les discriminations. Cette réflexion permettra aussi de détourner ces codes, se les réapproprier, créer des associations et collages critiques et empouvoirants. Découvrir les histoires politiques, sociales et artistiques des textiles pour accompagner la création d’une pièce textile personnelle ou collective à partir de textiles de récupération. (S.N.)

© Theo Eschenauer. Détails de patchwork, chutes et restes de tissus dans le duo show HOT POTATOEX avec HaYoung SISSI CLUB Marseille

