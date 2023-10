AFFACHADE À SAINT PRIVAT DE VALLONGUE Village vacances Saint-Privat-de-Vallongue, 28 octobre 2023, Saint-Privat-de-Vallongue.

Saint-Privat-de-Vallongue,Lozère

Grande soirée châtaignes et musique à Saint Privat de Vallongue

A 18h concert dans l’église Notre Dame de la Salette avec Cévenn’soul connection duo de guitares acoustiques .

A 19h30 traditionnelle affachade accompagnée du duo musical ( folk, co….

2023-10-28 fin : 2023-10-28 . EUR.

Village vacances les Hauts de St Privat

Saint-Privat-de-Vallongue 48240 Lozère Occitanie



Chestnuts and music in Saint Privat de Vallongue

At 6pm concert in the Notre Dame de la Salette church with Cévenn’soul connection acoustic guitar duo.

At 7:30pm, traditional affachade accompanied by the musical duo (folk, co…

Castañas y música en Saint Privat de Vallongue

A las 18 h, concierto en la iglesia de Notre Dame de la Salette con el dúo de guitarra acústica Cévenn’soul connection.

A las 19.30 h, affachade tradicional acompañada por el dúo musical (folk, co…

Großer Kastanien- und Musikabend in Saint Privat de Vallongue

Um 18 Uhr Konzert in der Kirche Notre Dame de la Salette mit Cévenn’soul connection duo de guitares acoustiques .

Um 19.30 Uhr traditionelle Affachade begleitet von dem Musikduo ( Folk, Co…

Mise à jour le 2023-10-11 par 48 – OT des Cévennes au mont Lozère