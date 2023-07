PLAYA TOUR Village vacances Rives des corbières Leucate, 10 juillet 2023, Leucate.

PLAYA TOUR 10 – 14 juillet Village vacances Rives des corbières 500€ Participation des familles QF< 600 4€/jour - QF entre 601 et 900 5€/jour- QF entre 901 et 1200 6€/jour - QF entre 1201 et 1500 7€/jour - > 1500 12€/jour

Le séjour se déroule à Port Leucate, site naturel, entre sentiers, plages et falaises, offrant un paysage contrasté.

Les jeunes seront hébergés au Village de Vacances Rives des Corbières avec d’autres jeunes venus d’horizon différents. Le camping donne un accès direct à la plage où se dérouleront les activités sportives.

Village vacances Rives des corbières 11370 Port Leucate Leucate 11370 Aude Occitanie [{« type »: « email », « value »: « celine.capmartin@leolagrange.org »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-07-10T08:30:00+02:00 – 2023-07-10T23:00:00+02:00

2023-07-14T08:30:00+02:00 – 2023-07-14T23:00:00+02:00

sport debats

UFOLEP