Nature, Baignade & Aventure à la mer Village vacances – rives des corbières 11370 Leucate Leucate, 17 juillet 2023, Leucate.

À travers ce séjour, nous te proposons la découverte du littoral méditerranéen et de sa faune et de sa flore.

Ce séjour va te permettre d’apprécier toute la richesse que nous offre l’Occitanie et la nature. Avec tes amis, tu apprendras à pratiquer du sport de plage, de l’art sur sable et de partir à l’aventure tout en découvrant la nature de bord de mer. Tu pourras développer ton apprentissage de la lecture et de l’écriture car chaque soir, tu te transformeras en journaliste afin de créer le journal des vacances. Un journal collectif à destination des familles pour montrer et raconter notre semaine à la mer.

Ce séjour te fera découvrir et devenir amoureux de la nature ! Des sorties quotidiennes à la mer et/ou à la piscine te permettront de profiter au maximum de l’été et de l’eau. En dehors des temps d’activités, l’équipe d’animation te proposera également : jeux de plein air, balades autour en bord de mer ou au port de Leucate sans oublier des temps de repos dont tu as besoin.

Village vacances – rives des corbières 11370 Leucate

