SÉJOURS SCOLAIRES DANS LES ALPES PROVENÇALES

Notre village vacances vous propose toute l’année des programmes variés pour tous les âges.

Plus de 30 ans d’expérience qui font de Réchastel**** LE spécialiste des classes découvertes à la montagne ! Classe de neige, classe d’hiver, séjour collège « Sport et découverte », classe transhumance, classe verte, classe rousse, classe voile, classe écologie … à chaque période son thème pour des séjours pédagogiques riches et variés.

Optez pour des sejours de qualité !

RECHASTEL vous accueille tout au long de l’année.

Au Printemps, la nature est en effervescence : Venez surprendre la MARMOTTE, observer CHAMOIS et AIGLES ROYAUX. Découvrez Serre-Ponçon, les « Mexicains » de Barcelonnette, les demoiselles coiffées… Une bouffée d’air pur pour un séjour à la carte

Sur les pistes de ski des stations de renom – Montclar, Pra Loup, le Sauze, Chabanon – où l’enneigement artificiel est assuré, en rando dans le Parc du Mercantour, au détour d’un sentier de découverte ou lors d’une sortie « patrimoine », votre classe découvrira la montagne sous toutes ses facettes.

Mais pas besoin de faire du ski pour vivre la montagne en Hiver.

Autour du thème de la neige, Randonnées Raquettes, recherche des traces d‘animaux, construction d’un IGLOO, nivologie et matériels de secours (Arva, sonde, pelle à neige) balade en chiens de traineaux et nuit en refuge sont au programme !

Le confort de RECHASTEL, la grande disponibilité de notre équipe permanente et diplômée, et notre expérience sont les garants de la réussite de votre « classe découverte ».

Le site :

Réchastel, votre village vacances met à votre disposition :

51 chambres**** (TV et Wi-Fi gratuits) de 2 à 6 personnes

Pension complète ou demi-pension, salle de restaurant panoramique et terrasses extérieures

Espace « Bien-être – Spa et Sauna »

Bar et espace « lounge »

Salle de réunion et spectacles

Piscine d ‘été de 25 m, et pataugeoire de mi-juin à mi-septembre (surveillées durant les vacances scolaires)

Tennis, mur d’escalade, boulodrome, terrain de Volley

Salle de fitness

Parking privé voitures et autocars

Des navettes régulières sont assurées depuis la gare de Gap pour faciliter votre arrivée.

La Bréole, Pays Nature, d’Art et d’Histoire :

Le village de la Bréole vous propose de nombreux services : bar-restaurant, coiffeur, centre artisanal, la Poste…

De nombreux sentiers de randonnées pour tous

Les Parcs Nationaux des Ecrins et du Mercantour

Ubaye, Terre d’aventure : Ski, sports d’eaux vives, VTT, escalade, parapente, activités nautiques, Trottin’herbe, parachutisme…

Rechastel, proche de sites touristiques majeurs : Sisteron, Saint Véran, les cols mythiques des Alpes (Izoard, Restefond, La Bonnette), les gorges du Verdon, l’Italie, Barcelonnette…

