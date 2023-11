Marché de Noël 2023 Village vacances Néaclub Les Lavandes Rémuzat, 3 décembre 2023, Rémuzat.

Rémuzat,Drôme

Marché artisanal & producteurs dans les salles chauffées des Lavandes.

Balade à poney

Buvette et petite restauration sur place

Vin chaud

Tombola.

2023-12-03 10:00:00 fin : 2023-12-03 17:00:00. .

Village vacances Néaclub Les Lavandes

Rémuzat 26510 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes



Craft & producers’ market in the heated rooms of Les Lavandes.

Pony rides

Refreshments and snacks on site

Hot wine

Tombola

Mercado de artesanía y productores en las salas climatizadas de Les Lavandes.

Paseos en poni

Refrescos y tentempiés in situ

Vino caliente

Tómbola

Kunsthandwerker- & Produzentenmarkt in den beheizten Räumen von Les Lavandes.

Spaziergang auf einem Pony

Getränke und kleine Snacks vor Ort

Glühwein

Tombola

Mise à jour le 2023-11-14 par Office de Tourisme des Baronnies en Drôme Provençale