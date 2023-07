RENCONTRE FESTIVES ET SPORTIVES : FOOT ET VOLLEY Village vacances Les Hauts de St Privat Saint-Privat-de-Vallongue, 27 juillet 2023, Saint-Privat-de-Vallongue.

Saint-Privat-de-Vallongue,Lozère

Les rencontres festives et sportives sont arrivées au village vacances Les Hauts de Saint Privat pour cette année !

Au programme pour le jeudi 27 juillet :

Tournoi de football au city stade à partir de 20h

Tournoi volleyball adultes/ados et apérit….

2023-07-27

Village vacances Les Hauts de St Privat

Saint-Privat-de-Vallongue 48240 Lozère Occitanie



This year’s festive and sporting events have arrived at the Les Hauts de Saint Privat vacation village!

On the program for Thursday July 27:

Soccer tournament at the city stadium from 8pm

Adult/teen volleyball tournament and apérit…

Este año, los actos festivos y deportivos han llegado al pueblo de vacaciones Les Hauts de Saint Privat

En el programa del jueves 27 de julio

Torneo de fútbol en el estadio municipal a partir de las 20:00 h

Torneo de voleibol para adultos/adolescentes y ap…

Die festlichen und sportlichen Begegnungen sind im Feriendorf Les Hauts de Saint Privat für dieses Jahr angekommen!

Auf dem Programm für Donnerstag, den 27. Juli :

Fußballturnier im City-Stadion ab 20 Uhr

Volleyballturnier für Erwachsene/Jugendliche und apérit…

