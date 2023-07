Rouvrir le monde avec les jeunes diplômé·es de la Villa Arson Nice – Janna Zhiri village vacances Les Florans Bédoin, 17 juillet 2023, Bédoin.

One artist show

« One artist show » reprends le célèbre « One man/woman show ».

« One artist show » c’est amener les enfants par l’intermédiaire d’un alter ego-dessin-filtre créée par leur soin à des pratiques performatives fondées sur l’art de la punchline, de l’humour et de la poésie.

Il s’agira de mettre en œuvre diverses pratiques (dessin/sculpture) dans l’élaboration d’un personnage, puis dans un deuxième temps dans sa mise en scène (performance/scènette) (voir vaudeville/theatre du boulevard). Par l’intervention d’outils de réseaux sociaux (filtres/ vidéos), on se posera des questions d’imaginaires technologiques, croisées avec leur identité d’enfant-adolescent : comment s’imaginer dans un avenir technologique ? Quel est sa place dans celuici ? Il s’agit d’actionner des outils en libre service pour révéler une technologie creative, fondée sur un esprit irrationnel, emphatique et émotionnel.

village vacances Les Florans Chemin des Florans, 84410 Bédoin Bédoin 84410 Vaucluse Provence-Alpes-Côte d’Azur

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-07-17T09:00:00+02:00 – 2023-07-17T17:00:00+02:00

2023-07-31T09:00:00+02:00 – 2023-07-31T17:00:00+02:00

© Janna Zhiri