Indre-et-Loire Théâtre en Vacances à La Saulaie Village vacances La Saulaie Chédigny, 17 juillet 2023, Chédigny. Théâtre en Vacances à La Saulaie 17 – 28 juillet Village vacances La Saulaie Ateliers ​réservés aux résidents du village vacances : programme, horaires et inscriptions sur place Village vacances La Saulaie RD 31, 37310 Chédigny Chédigny 37310 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire 02 47 92 51 46 https://www.lasaulaie.fr/ Le village vacances La Saulaie est une association dont le conseil d’administration est composé de bénévoles, tous vacanciers de la Saulaie ou partenaires vacances de La Saulaie.

Nous participons au développement du tourisme social et solidaire en favorisant l’accès aux vacances au plus grand nombre (familles, groupes, d’adultes, randonneurs, cyclo, fête de familles, classes découvertes, groupes ANCV sénior….). Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-07-17T09:30:00+02:00 – 2023-07-17T17:00:00+02:00

