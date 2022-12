Révise tes fondamentaux au soleil ! Village vacances La Bayette, 25 juillet 2021, Village du Pradet.

Nous demandons une participation symbolique de 20€ par jeune (transport inclus au départ de Marseille 3e) déduction faite des aides de l’Etat et de la CAF. Mais nous nous adapterons au QF CAF des familles afin de permettre à tous nos jeunes de partir.

dans le cadre de l’opération « colonies apprenantes » par le Ministère de l’Éducation Nationale.

Ce séjour du 25 au 30 juillet, est pour nous une continuité éducative de ce qu’on met en place toute l’année avec nos ados. La crise du Covid a accentué le décrochage et la démotivation de beaucoup de nos ados de QPV d’autant que sur notre territoire beaucoup de parents sont déconnectés informatiquement, et n’ont pas pu eux-mêmes suivre leurs enfants sur le plan scolaire pendant les différents confinements. La plupart des ados participant à ce séjour MER et REMOBILISATION sont tous issus des écoles de notre territoire et pour ceux scolarisés en 6e, au Collège Quinet, âgés de 9 à 11 ans. Pour un certain nombre, les parents sont inscrits au cours de français dans la semaine tout aulong de l’année avec une association partenaire de la nôtre.

D’autre part sur ce séjour nous aurons la présence de notre médiateur scolaire qui travaille toute l’année à l’accompagnement des élèves à la limite du décrochage scolaire nécessitant un emploi du temps aménagé ou se retrouvant exclu de manière ponctuelle. En plus du scolaire, pour nous il est important d’aborder des activités responsabilisantes, via la gestion libre et les déplacements en transport urbain pour se rendre sur les lieux d’activités.

Ainsi au programme de ce séjour en gestion libre qui nous permettra de fait, de travailler la vie collective en mixité et l’implication de chacun dans les tâches quotidiennes (préparation des repas, mise de table et débarrassage, rangement, nettoyage des lieux, etc), nous allons proposer :

– 2h de remobilisation scolaire tous les matins en 2 fois 1h avec une pause de 15mn

> notre méthode s’appuiera sur : des cahiers de vacances afin que ce soit ludique, mais en même temps encadré et accompagnée par le médiateur afin que chacun puisse avoir le temps d’assimiler et réintégrer les savoirs

> les objectifs sont de consolider les savoirs de base (lecture, écriture, opérations mathématiques de base : addition, soustraction, multiplication, division) afin que pour ceux passant au CM2, ils puissent être un peu plus à l’aise à la rentrée et que pour le passage en 6e, on puisse limiter à minima les lacunes engendrées notamment par les absences massives liées au covid en 2020.

– des activités ludiques (baignade en mer et en piscine), visite de Porquerolles et balade en bateau, initiation au paddle et plongée au tuba pour observer la faune et la flore aquatique, accrobranche et visite du conservatoire des fauves au Mont Faron, Toulon

– veillées jeux/concours de culture générale

L‘hébergement se fera en gestion libre dans 2 mobil homes (un pour les garçons et un pour les filles) au Village vacances de la Bayette, au Pradet (83). Le groupe aura la possibilité d’accéder à ses propres sanitaires et espace cuisine pour les repas, une terrasse pour la remobilisation scolaire.

L’encadrement se fera par :

1 directrice (BPJEPS)

1 médiateur scolaire

Le transport s’effectuera avec nos véhicules associatifs pour déposer le groupe, sur place il se déplacera avec le réseau urbain « Mistral ». Une arrivée est prévue le dimanche 25/07 et un départ le vendredi 30/07 afin de permettre d’avoir 5 jours complets de remobilisation scolaire et d’activités.



