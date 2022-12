OULANGA CHABABI Village Vacances Hippocampe 976 Acoua Catégorie d’évènement: Acoua

OULANGA CHABABI Village Vacances Hippocampe 976, 2 janvier 2023, Acoua. OULANGA CHABABI 2 – 7 janvier 2023 Village Vacances Hippocampe 976

Sur inscription

dans le cadre de l’opération « colonies apprenantes » par le Ministère de l’Éducation Nationale. Village Vacances Hippocampe 976 Rue Boira Soilihi Acoua Acoua 97630 Mayotte Durant une semaine , l’association propose d’organiser un séjour de vacances à Acoua (Association Hippocampe 976) pour les adolescents et les pré-adolescents. C’est un séjour en semi itinérance ou des extérieurs qui seront articulés autour de l’environnement à travers la culture et l’art. Nous ferons partir 1 groupe de 19 jeunes âgés entre 14 à 17 ans

Le séjour va permettre aux jeunes d’avoir accès à des activités comme la randonnée pédestre, jeu plein air, grands jeux, sortie découverte du patrimoine et natation, etc. Ils vont ainsi découvrir l’environnement de la vie quotidienne en dehors de leurs familles pour pouvoir acquérir des connaissances et des techniques pour réaliser et apprécier des activités. Ils vont aussi découvrir les joies et difficultés dans la vie collective à travers toutes les activités qui leurs seront proposées durant le séjour. D’autres activités pourront être proposées selon le lieu qui accueillera les bénéficiaires.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-01-02T06:00:00+01:00

2023-01-07T16:30:00+01:00

Détails Catégorie d’évènement: Acoua Autres Lieu Village Vacances Hippocampe 976 Adresse Rue Boira Soilihi Acoua Ville Acoua Age minimum 14 Age maximum 17 lieuville Village Vacances Hippocampe 976 Acoua

Village Vacances Hippocampe 976 Acoua https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/acoua/

OULANGA CHABABI Village Vacances Hippocampe 976 2023-01-02 was last modified: by OULANGA CHABABI Village Vacances Hippocampe 976 Village Vacances Hippocampe 976 2 janvier 2023 Acoua Village Vacances Hippocampe 976 Acoua

Acoua