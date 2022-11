Naturellement sportif N° 2 Village Vacances Hippocampe 976 Acoua Catégorie d’évènement: Acoua

Dans le cadre des Colos apprenantes, l'association Hippocampe 976 organisera un séjour à destination des jeunes de 13 à 17 ans, du 26 au 31 décembre 2022 avec 26 jeunes. Avec comme thématique « Naturellement sportif », nous souhaitons favoriser avant tout l'épanouissement des enfants et jeunes par des temps de loisirs. Mais également par des temps de renforcement de savoir :  La technique de navigation en kayak,

 Reconnaître des espèces d’oiseaux locales.

 Connaître les habitudes alimentaires et de vie des oiseaux du secteur.

 Connaître son environnement naturel (arbres, plantes, littoral…)

 Fabrication de nichoirs à oiseau ainsi que son installation.

 L’acquisition les techniques ainsi que les vocabulaires en matière de plantation de riz comme à l’ancien temps ainsi que le rôle majore que cela joue dans l’écosystème

 Mise en place et entretien du potager pédagogique

