Naturellement sportif N° 1 Village Vacances Hippocampe 976, 19 décembre 2022, Acoua. Naturellement sportif N° 1 19 – 24 décembre Village Vacances Hippocampe 976 dans le cadre de l’opération « colonies apprenantes » par le Ministère de l’Éducation Nationale. Village Vacances Hippocampe 976 Rue Boira Soilihi Acoua Acoua 97630 Mayotte Dans le cadre des Colos apprenantes, l’association Hippocampe 976 organisera un séjour à destination des jeunes de 6 à 12 ans, du 19 au 24 décembre 2022 avec 26 jeunes. Avec comme thématique « Naturellement sportif », nous souhaitons favoriser avant tout l’épanouissement des enfants et jeunes par des temps de loisirs. Mais également par des temps de renforcement de savoir :  La technique de navigation en kayak,

 Reconnaître des espèces d’oiseaux locales.

 Connaître les habitudes alimentaires et de vie des oiseaux du secteur.

 Connaître son environnement naturel (arbres, plantes, littoral…)

 Fabrication de nichoirs à oiseau ainsi que son installation.

 L’acquisition les techniques ainsi que les vocabulaires en matière de plantation de riz comme à l’ancien temps ainsi que le rôle majore que cela joue dans l’écosystème

 Mise en place et entretien du potager pédagogique

