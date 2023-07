Jeunes Soigneurs des Animaux Sauvages village vacances et peche Villiers Charlemagne Villiers-Charlemagne Catégories d’Évènement: Mayenne

Jeunes Soigneurs des Animaux Sauvages 24 juillet – 24 août village vacances et peche Villiers Charlemagne 332 a semaine sera ponctuée de nombreux ateliers au Refuge de l'Arche.

Accompagnés par l’équipe du Refuge et les animateurs, les enfants aiguiseront leurs connaissances sur les animaux sauvages. SOINS ET ATTENTIONS AUX ANIMAUX DU REFUGE :

Avec de nombreuses activités de découverte, de sensibilisations et d’observation les enfants deviendront des ambassadeurs du refuge de

l’Arche et de véritables protecteurs de la vie sauvage (préparation des repas des animaux, éthologie, construction d’enrichissements pour les enclos, …) CENTRE DE SAUVEGARDE

L’équipe du centre de sauvegarde sensibilisera les enfants sur les bons gestes sensibilisera les enfants aux bons gestes à adopter lorsqu’ils

croiseront un animal sauvage blessé. L'activité se terminera par la construction de nichoirs à installer à votre domicile. village vacances et peche Villiers Charlemagne les haies villiers charlemagne Villiers-Charlemagne 53170 Mayenne

2023-07-24T08:00:00+02:00 – 2023-07-24T23:59:00+02:00

2023-08-24T08:00:00+02:00 – 2023-08-24T23:59:00+02:00

