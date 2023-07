Rouvrir le monde avec les jeunes diplômé·es de la Villa Arson Nice – Evangeline Font Village vacances de Sauze Enchastrayes, 22 juillet 2023, Enchastrayes.

Pendant cette résidence de recherche, je vais donner deux ateliers différents, un de fabrication de cerf volant et un de teinture expérimentale.

Ma recherche artistique personnelle se concentrera sur le lieu au sein duquel je suis accueillie, à Sauze dans les Alpes, dans le parc du Mercantour. Il s’agira de cueillette/récolte et d’observation du monde sauvage.

Le lieu est situé tout près d’un rond de sorcière, un cercle de champignons poussant naturellement comme cela, je vais donc pouvoir faire des recherches et observer les secrets du mycélium.

Village vacances de Sauze 333 avenue du Sauze – 04400 Enchastrayes – Le Sauze Enchastrayes 04400 Alpes-de-Haute-Provence Provence-Alpes-Côte d’Azur

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-07-22T09:00:00+02:00 – 2023-07-22T17:00:00+02:00

2023-08-04T09:00:00+02:00 – 2023-08-04T17:00:00+02:00

© Evangeline Font