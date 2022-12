« Au coeur de la montagne » du 11 au 29 juillet 2022 village vacances de l’Isle d’Aulps, 11 juillet 2022, Saint-Jean-d'Aulps.

Participation symbolique dans le cadre du dispositif colos apprenantes

dans le cadre de l’opération « colonies apprenantes » par le Ministère de l’Éducation Nationale.

village vacances de l’Isle d’Aulps 74430 Saint Jean d’Aulps Saint-Jean-d’Aulps 74430 Haute-Savoie Auvergne-Rhône-Alpes

Séjour au coeur de la montage ouvert aux enfants et aux jeunes de 8 à 14 ans et d’une durée de 19 jours et encadré par une équipe de 9 adultes

Le projet s’articule autour de la découverte de la montagne.

Differentes activités sont au programme telles que :

Activités sportives

Organisation de grand jeu

Initiation au camping

Découverte de la faune et la flore de la montagne à travers un jeu de piste encadré par un diplômé d’Etat

Pratique de VTT encadrée un diplomé d’Etat

Sport d’eau vive

Activité baignade dans la piscine du centre

Pratique de la randonnée

Veillées…

En tenant compte du protocole sanitaire et en mettant en place des activités qui le permettent.

1° Favoriser les échanges entres enfants

En faisant connaissance par le biais de jeux

En leur donnant la possibilité de proposer des activités et de s’exprimer

Mettre en place des activités, des jeux, des veillées, permettant de rêver, de jouer et de participer librement.

2° Privilégier un rythme de vacances répondant aux besoins de l’enfant

Mise en place d’un lever et coucher échelonné.

C’est prendre en compte le rythme de chacun.

Alterner les activités physiques et les activités calmes

Respecter le temps de repos de l’enfant

3° Découverte du milieu naturel à travers des activités sportives

Proposer aux jeunes des activités de montagne (rafting, VTT, course d’orientation, randonné et visite d’une exploitation agricole laitière de montagne).

L’acquisition d’un vocabulaire spécifique à la montagne, les questions/réponses lors des visites, les différentes activités sportives…

La formation de la personne et du citoyen à travers la découverte d’un nouveau milieu de vie en collectivité et de ses règles.

La découverte des règles de sécurité en montagne, le respect des règles d’hygiène, la gestion de ses affaires et de son matériel…

4° Favoriser l’autonomie et la responsabilisation de l’enfant.

Autonomie et responsabilité sont deux notions étroitement liées et interdépendantes. En effet, il est difficile d’être responsable sans avoir acquis au préalable de l’autonomie dans ses mouvements et dans ses prises de décision.

Afin d’amener les enfants à découvrir leurs responsabilités dans la collectivité et à développer leur autonomie, nous leur confierons des tâches précises adaptées à leur âge et à leurs possibilités. Nous profiterons de chaque moment pour transmettre ces notions.



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-07-11T06:30:00+02:00

2022-07-29T19:00:00+02:00