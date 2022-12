« Au coeur de la montagne » du 2 au 20 août 2021 village vacances de l’Isle d’Aulps Saint-Jean-d'Aulps Catégories d’évènement: Haute-Savoie

« Au coeur de la montagne » du 2 au 20 août 2021 village vacances de l'Isle d'Aulps, 2 août 2021, Saint-Jean-d'Aulps. dans le cadre de l'opération « colonies apprenantes » par le Ministère de l'Éducation Nationale. village vacances de l'Isle d'Aulps 74430 Saint Jean d'Aulps Saint-Jean-d'Aulps 74430 Haute-Savoie Auvergne-Rhône-Alpes Séjour au coeur de la montage ouvert aux adolescents de 10 à 14 ans et d'une durée de 19 jours et encadré par une équipe de 9 adultes

Le projet s’articule autour de la découverte de la montagne.

Differentes activités sont au programme telles que :

Activités sportives

Organisation de grand jeu

Découverte de la ville d’Annecy et de son lac

Découverte de la faune et la flore de la montagne à travers un jeu de piste encadré par un diplômé d’Etat

Pratique de VTT encadrée un diplomé d’Etat

Sport d’eau vive

Activité baignade dans la piscine du centre

Pratique de la randonnée

Veillées…

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-08-02T06:30:00+02:00

2021-08-02T07:00:00+02:00

