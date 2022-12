Séjour itinérant à la découverte de la Côte bleue village vacances de la BAUME, La Roque-d'Anthéron Catégories d’évènement: Bouches-du-Rhône

La Roque-d'Anthéron

Séjour itinérant à la découverte de la Côte bleue village vacances de la BAUME,, 19 juillet 2021, La Roque-d'Anthéron. Séjour itinérant à la découverte de la Côte bleue 19 – 28 juillet 2021 village vacances de la BAUME,

tarif en fonction du quotient familial

dans le cadre de l’opération « colonies apprenantes » par le Ministère de l’Éducation Nationale. village vacances de la BAUME, 13640 la RAUQUE-D’ANTHERON La Roque-d’Anthéron 13640 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur Le village de vacances est installé au pied de la chaîne des Côtes. Nature, verdure, calme et tranquilité sont les points forts du lieu. Séjour en étoile à la découverte des la côte bleue (Marseille, Cassis, Aix en provence, Aubagne…). Des grands jeux, des veillées animées et la participation aux festivités locales durant le séjour.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-07-19T10:30:00+02:00

2021-07-28T17:30:00+02:00

Détails Catégories d’évènement: Bouches-du-Rhône, La Roque-d'Anthéron Autres Lieu village vacances de la BAUME, Adresse 13640 la RAUQUE-D'ANTHERON Ville La Roque-d'Anthéron Age minimum 12 Age maximum 14 lieuville village vacances de la BAUME, La Roque-d'Anthéron Departement Bouches-du-Rhône

village vacances de la BAUME, La Roque-d'Anthéron Bouches-du-Rhône https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/la-roque-dantheron/

Séjour itinérant à la découverte de la Côte bleue village vacances de la BAUME, 2021-07-19 was last modified: by Séjour itinérant à la découverte de la Côte bleue village vacances de la BAUME, village vacances de la BAUME, 19 juillet 2021 La Roque d'Anthéron village vacances de la BAUME

La Roque-d'Anthéron Bouches-du-Rhône