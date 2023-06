SEJOUR MULTI-ACTIVITES EN MEDITERRANEE village vacances corbieres Leucate, 10 juillet 2023, Leucate.

SEJOUR MULTI-ACTIVITES EN MEDITERRANEE 10 – 14 juillet village vacances corbieres 500

Séjour pour des adolescents de 12/17 ans, à la mer méditérannée

Durant le séjour, nous pratiquerons différentes activités sportives, culturelles, de découverte de l’environnement naturel des Landes

– initiation aux chars à voile

– initiation à la planche à voile

– ateliers de découverte de la culture : marchés locaux, centre ostreicole

– visite de la maison de l’étang et centre ostreicole de leucate -salses

– excursion en voilier goélette

– balade commentée de la falaise de Leucate

– dégustation de produits locaux et de saison, et marché locaux

– balade à cheval en bord de mer au ranch de la plage des coussoules protégée et classée Natura 2000

– randonée pedestre

Le projet du séjour est de faire découvrir aux jeunes des activités sportives auxquels ils n’ont pas accès et l’environnement de la montagne noire, à travers les diférentes visites de village et de sorties.

Nous proposerons aussi d’acheter pour les repas des produits locaux, pour sensibiliser les jeunes à la culture et à la nutrition.

Sensibiliser les jeunes au développement durable et les rendre acteurs dans la préservation de notre environnement est un enjeu prioritaire.

village vacances corbieres la franqui Leucate 11370 Aude Occitanie

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-07-10T08:00:00+02:00 – 2023-07-10T23:59:00+02:00

2023-07-14T08:00:00+02:00 – 2023-07-14T23:59:00+02:00

sport multi-sport