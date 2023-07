Mes vacances musicales avec Yann Cleary [Création] Village vacances CCAS Les Bérauds Savines-le-Lac, 7 août 2023, Savines-le-Lac.

Mes vacances musicales avec Yann Cleary [Création] 7 – 11 août Village vacances CCAS Les Bérauds

Les JM France vous proposent Mes vacances musicales avec Yann Cleary

MODULE CRÉATION – INTERVENTIONS AVEC RESTITUTION

Spectacle participatif en solo “Follow you” – A partir de 4 ans.

“A voir sur scène absolument !” – Laurent Garnier

Avec pour point de départ la vie d’un Chinois pendant la ruée vers l’or, une escale au Maroc à la rencontre des peluches Made in China d’un Yann Cleary enfant, avec pour port d’arrivée un centre de rétention administrative au Japon, le spectacle explore avec poésie et humour la place de l’Autre dans nos sociétés et fait écho à l’arrivée en masse de “migrants” en Europe.

Ces thèmes de société sont éclairés par un instrumentarium ludique de dizaines d’instruments et un regard tendre sur l’humanité et sur l’enfance.

Le spectacle pourra avoir lieu après le temps participatif pour y intégrer chaque groupe sur scène :

– création d’une chanson complète, chaque partie créée additionnée à la création du groupe précédent

– sound painting i.e. création d’environnements sonores comme le désert et la forêt

– chœurs en anglais, en espagnol

– initiation à la lutherie électronique i.e. le capteur infrarouge Leap Motion, le capteur de vibrations Mogees et les manettes Nintendo Wiimotes

– improvisation et explorations vocales

– jeux ludiques autour d’instruments “mystérieux” comme les appeaux, le tuyau harmonique, l’otamaton, des jouets musicaux anciens et du monde, une boîte à musique où l’on crée soi-même la partition, la lutherie sauvage…

Temps participatifs avec pratique et échanges (questions/réponses)

Village vacances CCAS Les Bérauds 1 route de Sauze, 05160 Savines-Le-Lac Savines-le-Lac 05160 Hautes-Alpes Provence-Alpes-Côte d’Azur

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-08-07T10:00:00+02:00 – 2023-08-07T13:00:00+02:00

2023-08-11T14:30:00+02:00 – 2023-08-11T17:30:00+02:00

©JM France