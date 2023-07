Rencontre d’artistes Village vacances CCAS Les Bérauds Savines-le-Lac Catégories d’Évènement: Hautes-Alpes

Savines-le-Lac Rencontre d’artistes Village vacances CCAS Les Bérauds Savines-le-Lac, 12 juillet 2023, Savines-le-Lac. Rencontre d’artistes Mercredi 12 juillet, 20h00 Village vacances CCAS Les Bérauds Réserver aux bénéficiaires de la CCAS EDF-GDF Une résidence d’artistes étant été acceuillie en même temps que votre séjour, nous vous proposons une rencontre avec les artistes pour partager leur processus de création et répondre à toutes vos questions sur notre métier parfois encore bien méconnu. Cette semaine il s’agit du projet Les yeux des Loups, qui questionne le retour du loup en France. Village vacances CCAS Les Bérauds 1 route de Sauze, 05160 Savines-Le-Lac Savines-le-Lac 05160 Hautes-Alpes Provence-Alpes-Côte d’Azur Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

