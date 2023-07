Résidence en structure d’accueil – Anna Tomaszewski Village vacances CCAS Les Bérauds Savines-le-Lac Catégories d’Évènement: Hautes-Alpes

Savines-le-Lac Résidence en structure d’accueil – Anna Tomaszewski Village vacances CCAS Les Bérauds Savines-le-Lac, 10 juillet 2023, Savines-le-Lac. Résidence en structure d’accueil – Anna Tomaszewski 10 – 28 juillet Village vacances CCAS Les Bérauds Résidence en structure d’accueil – Anna Tomaszewski

Du 09 au 29 juillet, l’artiste Anna Tomaszewski réalisera sa résidence Rouvrir le Monde en structure d’accueil avec le Caisse Centrale d’Activités Sociales (CCAS) Plaque PACA à Savines le Lac.

Lors de sa résidence, l’artiste partagera son temps de création avec un temps de transmission avec les différents publics présents au Village vacances Les Bérauds, autour d’atelier de création kintsugi.

Une restitution de résidence collective est prévue à La Station, (89, route de Turin, 06300 Nice), en janvier 2024. Village vacances CCAS Les Bérauds 1 route de Sauze, 05160 Savines-Le-Lac Savines-le-Lac 05160 Hautes-Alpes Provence-Alpes-Côte d’Azur Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-07-10T14:00:00+02:00 – 2023-07-10T16:00:00+02:00

2023-07-28T14:00:00+02:00 – 2023-07-28T16:00:00+02:00 © La Station Détails Catégories d’Évènement: Hautes-Alpes, Savines-le-Lac Autres Lieu Village vacances CCAS Les Bérauds Adresse 1 route de Sauze, 05160 Savines-Le-Lac Ville Savines-le-Lac Departement Hautes-Alpes Lieu Ville Village vacances CCAS Les Bérauds Savines-le-Lac

Village vacances CCAS Les Bérauds Savines-le-Lac Hautes-Alpes https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/savines-le-lac/