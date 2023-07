Atelier initiation théâtre Village vacances CCAS Les Bérauds Savines-le-Lac, 7 juillet 2023, Savines-le-Lac.

Atelier initiation théâtre Vendredi 7 juillet, 21h00 Village vacances CCAS Les Bérauds Réserver aux bénéficiaires de la CCAS EDF-GDF (convention)

Cet atelier est une initiation au théâtre et au jeu du comédien. Il commencera par un échauffement du corps et de la voix pour effectuer le reste des activités en toute sécurité et s’accompagnera d’une gestion du corps et de la voix dans l’espace, moments d’improvisation, de découverte et d’expérimentation individuel comme groupal. Tout les niveaux sont les bienvenus, débutants comme experts.

Village vacances CCAS Les Bérauds 1 route de Sauze, 05160 Savines-Le-Lac Savines-le-Lac 05160 Hautes-Alpes Provence-Alpes-Côte d’Azur

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-07-07T21:00:00+02:00 – 2023-07-07T22:30:00+02:00

2023-07-07T21:00:00+02:00 – 2023-07-07T22:30:00+02:00

©Axis Mundi Company