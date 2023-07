Atelier éveil musical Village vacances CCAS Les Bérauds Savines-le-Lac, 2 juillet 2023, Savines-le-Lac.

Atelier éveil musical Dimanche 2 juillet, 21h00 Village vacances CCAS Les Bérauds Réserver aux bénéficiaires de la CCAS EDF GDF (convention)

L’atelier proposé par Antoine portera sur la musique et le rythme. Initiation aux rythmes de bases avec des baguettes ou à la main, sur instruments ou non. Ils permettront aux personnes intéressées de comprendre et ressentir le rythme, comment il se joue et l’intérêt qu’il peut avoir autant en musique qu’au théâtre. Tout les niveaux sont les bienvenus, débutants comme experts.

Village vacances CCAS Les Bérauds 1 route de Sauze, 05160 Savines-Le-Lac Savines-le-Lac 05160 Hautes-Alpes Provence-Alpes-Côte d’Azur

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-07-02T21:00:00+02:00 – 2023-07-02T22:30:00+02:00

