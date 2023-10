Azur et Neige Village Vacances Azur&Neige Montclar, 1 janvier 2032, Montclar.

Situé au cœur du géoparc de Haute Provence, notre petit village vacances vous séduira par son implantation, sa pinède et ses installations: piscine chauffée (juin-septembre), terrain de volley, boulodrome, espace forme et détente avec son spa.

Azur et neige, c’est la quiétude absolue !

Venez découvrir des paysages à couper le souffle, une faune et flore préservée sous le soleil provençal! Azur et Neige met un point d’honneur sur l’accueil, l’animation et la dégustation de produits locaux. Notre village vacances vous donne accès à une ambiance conviviale et chaleureuse, pour des vacances sur-mesure! Nos programmes conjuguant activités familiales et découverte de notre vallée séduiront petits et grands

Découvrez nos activités variées et constructives. Venez vivre une expérience unique. Nous serons heureux de vous faire découvrir les trésors de la région. « Une aventure à vivre, un monde à découvrir »

*Automne, hiver ou printemps, Azur et Neige vous reçoit toute l’année ! L’apprentissage devient une aventure passionnante ! Préparez-vous à imaginer, construire, découvrir, susciter la curiosité et offrir à vos élèves une expérience éducative atypique.

*Séjour Courge (septembre/ octobre), Profitez d’une randonnée guidée pour découvrir la faune et la flore qui nous entoure. Construisez une cabane et vivez l’expérience du trappeur. Venez rencontrer Claire, éleveuse d’Alpaga et cultivatrice de Safran avant de partir sur « la piste à l’ognon » !

Toutes nos activés sont réalisées au départ du village vacances et encadrées par des professionnels diplômés.

*Séjour Glacé (décembre à mars), il n’est pas nécessaire de pratiquer le ski pour vivre l’hiver à la montagne. Venez construire des igloos, randonner en raquettes ou dessiner et glacer la nature. Découvrez notre grand jeu de la nature « qui croque bien chasse bien » et participez à l’atelier « nourrir les oiseaux ».

*Séjour Ski (décembre à mars), Entre deux vacations de ski encadrées par l’ESF, profitez d’une randonnée guidée pour découvrir la faune et la flore qui nous entoure. Déchaussez les skis et enfilez vos patins pour une nouvelle sensation de glisse à la patinoire de Montclar.

*Séjour Printemps (mars à juin), Profitez d’une randonnée guidée pour découvrir la faune et la flore qui nous entoure. Prenez de la hauteur au parc accrobranche. Imaginez et concevez votre nichoir ou votre hôtel à insectes et participez au « relais photos nature ». Construisez une cabane et vivez l’expérience du trappeur.

*Séjour Sport Aventure (avril à juin), Dans l’eau ou sur terre, venez découvrir la richesse naturelle de notre territoire, sa faune et sa flore préservées. Randonnée, rafting, canoë, VTT, vivez votre classe à plein poumons !

Afin de rendre votre séjour encore plus agréable, nous vous proposons les services d’un animateur de vie quotidienne.

Vous trouverez sur place, un boulodrome, un terrain de volley, un espace enfant (trampoline -toboggan -cabane -panier de basket), une salle de jeu (fléchettes et ping- pong), quatre salles de classe, un espace forme et bien-être (pour les accompagnateurs), un petit salon avec billard, bibliothèque, jeux de société à disposition et un salon bar cheminée

Notre objectif est de faciliter votre séjour :

• Les lits sont fait à l’arrivée (les serviettes de toilette de ne sont pas fournis)

• Les régimes simples peuvent être mis en place et les PAI sont respectés

• Possibilité de panier repas

• Une laverie avec sèche-linge (4€/ machine – lessive fournie)

