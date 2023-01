VILLAGE URBAIN 3EME EDITION Agde Agde Catégories d’Évènement: Agde

Hérault

VILLAGE URBAIN 3EME EDITION 8 Rue Pierre-Paul Riquet Agde Hérault

2023-02-20 10:00:00 – 2023-02-24 17:00:00

Hérault 30 30 EUR Le Centre de Danse Dimension34 vous accueille à la 3ème édition de son Village Urbain et vous propose de découvrir les nombreux ateliers de la culture urbaine : > Atelier Break dance (danse au sol),

> Atelier danse Hip hop debout,

> Atelier Double Dutch,

> Atelier Rap,

> Atelier Création vidéo,

> Atelier DJ Mix,

> Atelier Création musicale MAO,

> Atelier Graph,

> Conférences sur la culture urbaine Partez à la découverte de la culture urbaine à travers de nombreux ateliers.

> A partir de 7 ans +33 6 24 71 73 65

