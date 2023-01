Matière sublimée, à portée de main VILLAGE TROGLODYTE D’ARTISANS D’ART Gouvieux Catégories d’Évènement: Gouvieux

Oise

Matière sublimée, à portée de main VILLAGE TROGLODYTE D’ARTISANS D’ART, 1 avril 2023, Gouvieux. Matière sublimée, à portée de main 1 et 2 avril VILLAGE TROGLODYTE D’ARTISANS D’ART La beauté révélée par un métier rare, celui d’émailleur sur métal, en compagnie du grès et de la linogravure. VILLAGE TROGLODYTE D’ARTISANS D’ART impasse des carrieres 60270 GOUVIEUX Gouvieux 60270 Oise Hauts-de-France [{« link »: « https://adunbijouunehistoire.fr/ »}, {« link »: « https://adunbijouunehistoire.fr/ateliers-decouvertes-emaux/ »}] ÉMAILLEUR D’ART SUR CUIVRE Anne de La Forge fait fondre à haute température de la poudre de cristal colorée sur du cuivre. Ses créations, uniques et sur mesure, vous invitent au coeur d’une matière fascinante : l’émail d’orfèvre.

A travers ses compositions murales, tableaux, sculptures, Anne sublime et singularise vos intérieurs.

Métier d’art devenu rare, elle transmet aussi son savoir-faire à travers des ateliers découvertes pour enfants et adultes.

Anne vous accueille dans son atelier troglodyte de Gouvieux (60270) avec ses invitées, la céramiste Mizanne et la graveuse Florence Jalice.

Démonstrations, échanges… partageons ensemble ces beaux instants.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-04-01T10:00:00+02:00

2023-04-02T18:00:00+02:00 Anne de La FORGE

Détails Catégories d’Évènement: Gouvieux, Oise Autres Lieu VILLAGE TROGLODYTE D'ARTISANS D'ART Adresse impasse des carrieres 60270 GOUVIEUX Ville Gouvieux lieuville VILLAGE TROGLODYTE D'ARTISANS D'ART Gouvieux Departement Oise

VILLAGE TROGLODYTE D'ARTISANS D'ART Gouvieux Oise https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/gouvieux/

Matière sublimée, à portée de main VILLAGE TROGLODYTE D’ARTISANS D’ART 2023-04-01 was last modified: by Matière sublimée, à portée de main VILLAGE TROGLODYTE D’ARTISANS D’ART VILLAGE TROGLODYTE D'ARTISANS D'ART 1 avril 2023 Gouvieux VILLAGE TROGLODYTE D'ARTISANS D'ART Gouvieux

Gouvieux Oise