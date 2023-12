Randonnée Bien-être et Yoga Village Trigny, 7 avril 2024, Trigny.

Trigny Marne

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-07 09:00:00

fin : 2024-04-07 12:00:00

Une randonnée et un cours de yoga pour une reconnexion à la nature.

Céona Yoga vous propose 2 randonnées pédestres différentes sur le Massif de St Thierry, au départ de Trigny ou Chenay, pour découvrir ou redécouvrir les paysages caractéristiques de la Champagne.

Découvrez notre belle région pour 7 nouvelles dates d’avril à juin.

A Trigny chaque premier dimanche et à Chenay pour la deuxième date de chaque mois.

Dans une même balade, traverser les vignes, les champs et la forêt, apprenez à reconnaître les plantes comestibles et leurs utilisations.

A mi-parcours, reconnectons-nous à la nature à l’aide d’une séance de yoga ressourçante.

Pour finir, et avant de se quitter, je vous invite à déguster une tisane ayurvédique pour se réhydrater et profiter des bienfaits des plantes.

Chaque participant repartira également avec une « Box Bien Être et Yoga », composée de produits naturelles, écoresponsables, de fabrication artisanale et locale.

Les places sont limitées alors réservez vite la vôtre par téléphone ou par mail.

Les randonnées ont lieu 2 dimanches par mois, à 20 min de Reims.

Elles sont assurées par Céline Garcia, professeure de yoga, auteure et chroniqueuse radio (France Bleu Champagne-95.1).

Diplômée en Hatha Yoga – RYT 500 (certifiée Yoga Alliance)

Spécialisée en yoga thérapeutique, pré et postnatale, yoga enfant et adolescent.

.

Village

Trigny 51140 Marne Grand Est



Mise à jour le 2023-10-23 par ADT de la Marne