2023-07-12 19:00:00 19:00:00 – 2023-07-12 22:00:00 22:00:00 La Colle-sur-Loup

Alpes-Maritimes La Colle-sur-Loup Rejoignez-nous pour la 3ème édition du Village Trail !

Venez Vous Challenger sur une course entre ruelles de village et forêt.

Au choix deux format (8km – 12km) et la course enfant ! infos@ot-lacollesurloup.com +33 4 93 32 68 36 http://www.lacollesurloup-tourisme.com/fr La Colle-sur-Loup

