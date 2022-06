Village Terre de jeux 2024 Piégut-Pluviers, 17 septembre 2022, Piégut-Pluviers.

Village Terre de jeux 2024

Espace sportif Route du stade Piégut-Pluviers Dordogne

2022-09-17 10:00:00 – 2022-09-17 17:00:00

Route du stade Espace sportif

Piégut-Pluviers

Dordogne

Une vingtaine d’ateliers d’initiation et de découverte aux activités sportives olympiques, paralympiques, de loisirs et de pleine nature.

Activités gratuites et ouvertes à tous.

Buvette et restauration sur place.

+33 5 53 02 02 80

OTPN

