2022-06-25 – 2022-06-25 Village sportif – Terres de Jeux 2024.

Rendez-vous place Jean Jaurès le samedi 25 juin de 10h à 18h pour découvrir l'Olympisme et le Paralympisme !

